Тело иностранного волонтера нашли наемники Пригожина.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о найденом теле одного из британских волонтеров, пропавших без вести под Соледаром несколько дней назад.

Пригожин не сказал, кого именно нашли его боевики, но уточнил, что вместе с погибшим были найдены документы и на второго пропавшего волонтера. Вместе с трупом нашлись паспорта обоих британцев: Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри.

"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришёл запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - сообщила пресс-служба Пригожина.

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В пропагандистких z-каналах глумятся над смертью волонтеров, которые развозили еду для мирных жителей.

Исчезновение британских волонтеров возле Соледара: детали

7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

"Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними утрачена", - отмечалось в сообщении полиции, которая объявила об их розыске.

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