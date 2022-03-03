Многие из них имеют офицерские звания.

В ряды теробороны Киева вошли десятки украинских журналистов и звезд.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, в ряды теробороны столицы вошли тысячи известных писателей, актеров, телеведущих, журналистов, лидеров общественного мнения.

"Например, ведущий Роман Винтонов (Майкл Щур), народный артист Тарас Компаниченко (Кобзарь), декан исторического факультета Национального университета Тарасу Шевченко Иван Патриляк, вокалист украинской фолк-рок-группы "Мандры" Сергей Фоменко (Фома), украинский историк и телеведущий Вахтанг Кипиани. Он тоже боец теробороны. Стыдно, что всех даже не вспомнить", — рассказал Андрей Ковалев.

Так, тероборона стала возможностью для многих мотивированных и общественно активных украинцев. При том, многие из них имеют офицерские звания.

"Например, профессор Иван Казимирович Патриляк является офицером. А кто-то как простой сержант служит стрелком", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: