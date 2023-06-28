В результате ракетного удара количество погибших граждан возросло до восьми человек. Среди погибших - три ребенка.

Министерство обороны РФ признало ракетный удар по Краматорску, в результате которого, по последним данным, погибло 8 человек, в том числе три ребенка 2008 и 2011 годов рождения.

В своем дневном отчете МО Сергея Шойгу отчиталось о новых нарисованных потерях ВСУ на линии фронта. В сводке, в частности, упомянули и удар по Краматорску.

Правда, русские сочинили новую байку - якобы оккупантами был нанесен удар по месту базирования 56-й бригады ВСУ. "В городе Краматорск "Донецкой народной республики" поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - утверждают русские.

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Также противник отчитывается об ударах по Предтечино, Веселому Донецкой области и Новопавловке.

Удар по Краматорску - главное

Утром 27 июня российские террористы атаковали Краматорск из ОТРК "Искандер". Удары пришлись по центру города и пиццерии, где в то время находились взрослые с детьми.

В результате ракетного удара, по обновленным данным, количество погибших граждан возросло до восьми человек. Среди погибших - три ребенка 2008-го и 2011-го годов рождения.

Также сообщается о 56 пострадавших граждан (есть пострадавшие среди детей). Из-под завалов удалось спасти трех человек.

Спасателями проводится разбор завалов разрушенного здания и поиск пострадавших.

Контрразведка Службы безопасности Украины "по горячим следам" уже задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар по городу.

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