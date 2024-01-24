Противник коварен, подчеркнул уполномоченный парламента по правам человека.

Пока еще неизвестно, сбили Ил-76 в России, или он сам упал. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выясняет все детали и анализирует полученную информацию о падении борта

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что информационная война не менее важна, чем борьба на фронте. "Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас, я, как уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию", - сообщил Лубинец.

Он призвал представителей средств массовой информации и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам. А также не распространять недостоверную информацию.

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"Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасные методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена позже", - написал омбудсмен.

Упал Ил-76 или сбит в России - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в Белгородской области России упал военный самолет тяжеловес Ил-76. По данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Россияне утверждают, что катастрофе Ил-76 предшествовали два мощных взрыва в воздухе.

В Министерстве обороны России почти сразу заявили, что на борту самолета были украинские военнопленные. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что различные профильные структуры Украины собирают и анализируют информацию о падении самолета. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации.

Начальник Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник отметил, что в ВСУ пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны.

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