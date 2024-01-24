Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призывает воздержаться от распространения непроверенной информации о падении Ил-76 в России.

Различные профильные структуры Украины собирают и анализируют информацию о падении военного транспортного самолета Ил-76 в РФ.

Об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, образованный Кабинетом министров Украины. В частности, в штабе прокомментировали информацию по поводу обнародованной во вражеских пропагандистских ресурсах информации о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - заявили в штабе.

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Также отмечается, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. "Просим ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", - сказано в сообщении.

Сбит Ил-76 в России или нет - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, в Белгородской области России упал военный самолет тяжеловес Ил-76. По данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. Россияне утверждают, что катастрофе Ил-76 предшествовали два мощных взрыва в воздухе.

В Минобороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

В Министерстве обороны Украины, реагируя на сообщения о катастрофе Ил-76 в России, заявили, что пока не могут подтвердить, что причиной стала атака Сил обороны.

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