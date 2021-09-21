Военнослужащему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь.

За прошедшие сутки, 20 сентября, в результате обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский боец.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Вечером террористы активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

Возле Широкиного наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

Потерь среди украинских защитников нет.

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Напомним, 19 сентября позиции ООС 7 раз попали под обстрелы со стороны врага, в том числе дважды из запрещенного Минским договоренностями вооружения. Также был зафиксирован пролет беспилотника.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Автор: Денис Прядко