За прошедшие сутки, 20 сентября, в результате обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский боец.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
Вечером террористы активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.
Вблизи Катериновки враг применял минометы калибра 120 мм.
В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.
Возле Широкиного наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.
Потерь среди украинских защитников нет.
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Напомним, 19 сентября позиции ООС 7 раз попали под обстрелы со стороны врага, в том числе дважды из запрещенного Минским договоренностями вооружения. Также был зафиксирован пролет беспилотника.
В результате один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.