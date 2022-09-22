По словам представителя президента, в ВСУ служит достаточное количество военных, чтобы реагировать на текущие угрозы со стороны РФ.

В Украине не видят необходимости в проведении зеркальных мер в ответ на частичную мобилизацию в Российский Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента Украины в Верховной Раде Украины Федор Вениславский сказал на брифинге.

Он заявил, что количество личного состава в Вооруженных силах Украины и других органах сектора безопасности и обороны является абсолютно достаточной для успешного выполнения задач, которые ставят Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Я не вижу каких-то рисков для того, чтобы ожидать негативного развития сценария на украинско-российском фронте", - подчеркнул Вениславский.

Он напомнил, что в Украине 24 февраля была объявлена полная мобилизация и удалось привлечь около 700 тысяч военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в составе ВСУ и других военных формирований.

"Этого количества на сегодняшний день абсолютно достаточно для того, чтобы адекватно реагировать на любые угрозы, в том числе с учетом увеличения численности вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Поэтому мы сейчас не видим необходимости в каких-то зеркальных и симметричных действиях с нашей стороны", - подчеркнул Вениславский.

Также он сказал, что частичная мобилизация в РФ сразу не приведет к какому-то эффекту. В частности, по его словам, на проведение процедуры мобилизации понадобится достаточно длительное время – уйдут недели.

Он не исключает, что в РФ могут быть определенные манипуляции относительно того, какое именно количество лиц планируют мобилизовать.

"Я не вижу каких-то опасностей для Украины ни от каких цифр. Потому что, чтобы сейчас не делала Россия, она остановить успешные действия украинских Вооруженных сил не сможет", - отметил Вениславский.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

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