В США считают, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России.

США не поддерживают передачу боевых самолетов Украине. Вместо этого Пентагон готов предоставить стране системы ПВО для защиты от российских обстрелов.

Об этом заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

Так, министр обороны Ллойд Остин заявил министру обороны Польши, что США не поддерживают передачу МиГ-29 ВВС Украины "в настоящее время" путем их передачи Польшей Украине с последующим пополнением польского воздушного флота со стороны США.

"Он подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу ВВС Украины дополнительных истребителей в данный момент, а потому и не желаем видеть их у себя под стражей", — сказал Кирби.

Остин и министр обороны Польши сегодня утром разговаривали по телефону после того, как вчера вечером Пентагон опубликовал публичное заявление, в котором говорилось, что они не верят в "приемлемый" вариант польского предложения о передаче МиГ-29 на военную базу США в Германии.

Идея, изложенная Польшей, была слишком рискованной, сказал Кирби в своем заявлении в четверг, поскольку США и НАТО стремятся избежать прямого конфликта между альянсом и Россией.

"Разведывательное сообщество оценило, что передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО", — сказал Кирби.

США также считают, что "лучший способ" поддержать Украину — это "предоставить оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются для отражения российской агрессии", в частности, "противотанковую и противовоздушную оборону", — сказал Кирби.

Напомним, 8 марта стало известно о готовности правительства Польши передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.

В заявлении также говорилось, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, которые имеют на вооружении самолеты МиГ-29.

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