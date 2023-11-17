В центре города виден дым, но гауляйтер убеждает, что ПВО якобы все сбила.

Утро пятницы, 17 ноября, началось в оккупированном Севастополе (Крым) из тревоги и взрывов.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу. Впрочем, оккупанты как всегда убеждают, что "паники нет".

В то же время, "Суспільне", анонимные Telegram-каналы и "Крым.Реалии" сообщают, что в городе раздаются взрывы. Это подтверждают и очевидцы.

Видео дня

По данным канала "Крымский ветер", в центре Севастополя поднимается дым. Очевидцы показали фото.

"Крым.Реалии " отмечает, что взрыв был мощным. Его слышали со всех районов города.

Затем Развожаев отменил тревогу в Севастополе и объявил, что в городе якобы работала система ПВО. По предварительным данным в акватории над Северным молом сбиты 2 воздушные цели.

"По информации от спасательной службы Севастополя, пока никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль за обстановкой", - заявил он.

Обновлено в 10:23. Минобороны РФ заявило, что якобы сбило две ракеты "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Взрывы в России и оккупированном Крыму

Напомним, что вчера в сети сообщали о взрывы в районе оккупированного Севастополя. Перед этим Минобороны РФ написало об "успешном уничтожении трех БпЛА над Черным морем".

Как сообщал 3 ноября УНИАН, около 9:30 в Севастополе (временно оккупированный Крым) прогремел взрыв вблизи объекта критической инфраструктуры.

В ночь на 11 ноября РосСМИ сообщили о взрыве в городе Котовск (Тамбовская область). Тогда поднялась паника из-за пожара на местном пороховом заводе. Затем Россия "признала", что это была атака БПЛА.

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