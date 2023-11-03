В пятницу, 3 ноября, около 9: 30 в Севастополе (временно оккупированный Крым) прогремел взрыв.
Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", "хлопок" произошел напротив ТЭЦ. Вероятно, что-то взорвалось вблизи объекта критической инфраструктуры.
"Здесь расположены промышленные предприятия, в частности асфальтовый завод", - пишет проект.
Также "Крымский ветер" опубликовал фото, на котором видно задымление вблизи ТЭЦ. Отмечается, что инцидент требует дополнительных уточнений. Гауляйтер Севастополя о взрыве молчит.
Удары по Крыму - последние новости
В ночь на 30 октября Вооруженные Силы Украины ударили ракетами по базе ПВО РФ в Еленовке (временно оккупированный Крым).
Впоследствии стало известно, что украинские военные ликвидировали важный стратегический объект ПВО РФ. В частности, в тот день был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "С-300".