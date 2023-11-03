На месте происшествия видно задымление. Впрочем, так называемая "власть" о взрыве молчит.

В пятницу, 3 ноября, около 9: 30 в Севастополе (временно оккупированный Крым) прогремел взрыв.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", "хлопок" произошел напротив ТЭЦ. Вероятно, что-то взорвалось вблизи объекта критической инфраструктуры.

"Здесь расположены промышленные предприятия, в частности асфальтовый завод", - пишет проект.

Видео дня

Также "Крымский ветер" опубликовал фото, на котором видно задымление вблизи ТЭЦ. Отмечается, что инцидент требует дополнительных уточнений. Гауляйтер Севастополя о взрыве молчит.

Удары по Крыму - последние новости

В ночь на 30 октября Вооруженные Силы Украины ударили ракетами по базе ПВО РФ в Еленовке (временно оккупированный Крым).

Впоследствии стало известно, что украинские военные ликвидировали важный стратегический объект ПВО РФ. В частности, в тот день был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "С-300".

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