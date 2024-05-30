Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на четверг, 30 мая 2024 года, в Керчи прогремела серия взрывов.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Оккупанты перекрывали движение по незаконно построенному Крымскому мосту, однако впоследствии его возобновили.
Житель оккупированной Керчи в комментарии "Суспільному" рассказал, что в городе прозвучало не менее 6 взрывов.
"Сейчас в городе очень громко. Было слышно 6-7 взрывов примерно одной силы. Немного дрожали окна в доме", – сказал житель Керчи.
Оккупационные "власти" ситуацию пока не комментировали.
"Бавовна" на оккупированной территории
Вечером в понедельник, 27 мая, во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Вспыхнул мощный пожар.
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, что рядом. Впоследствии в СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий удара.
"Бавовна" происходит и в оккупированном Крыму. Ночью 23 мая на полуострове прогремели мощные взрывы. "Атеш" сообщал, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735) в селе Солнечногорское.