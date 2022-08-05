Главную хлебную культуру, озимую пшеницу, обмолочено на площади 627,3 тыс. га.

На Одесчине собрали 2,5 млн тонн ранних зерновых.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Одесской ОВА Алена Новичкова.

Она отмечает, что Одесская область первой в Украине завершила сбор ранних зерновых культур.

"В 2022 году собрано 2,5 млн тонн: в частности, главную хлебную культуру - озимую пшеницу обмолочено на площади 627,3 тыс. га и намолочено 1,63 млн тонн. Урожай озимого ячменя составил 692 тыс. тонн. Ярового ячменя намолочено 82,6 тыс. тонн. Рапс обмолочен на площади 139,5 тыс. га и намолочено 242,4 тыс. тонн", - написала Новичкова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в области закончились жатва ранних зерновых.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Канады начала новый проект на сумму 40 млн долларов США для дальнейшего решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

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