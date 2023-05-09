К счастью в результате прилетов раненых и разрушений нет.

Только что в одном из районов Киевской области обнаружили воронку от вражеских обстрелов.

Снимки находки показал глава Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. "Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5 м.", - уточнил детали Небитов.

По его данным, пострадавшие и повреждения отсутствуют. "Правоохранители Киевской области обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр", - отметил он.

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Другое следствие прилета зафиксировано в Киеве. "В Голосеевском районе во дворе частного дома упали обломки ракеты. Возгорание ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет", - уточнили в МВД.

Ночная ракетная атака на Украину

Около 4 утра 9 мая в Украине прозвучала масштабная тревога. Россияне начали масштабную ракетную атаку с использованием стратегической авиации. В Киеве и других городах работала ПВО.

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