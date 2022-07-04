С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов правоохранители насчитали уже более 1600 неидентифицированных тел. Какая ситуация на неподконтрольных Украине территориях, до конца неизвестно.
Об этом в интервью "Укринформу" сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
"На территории Украины, по данным Нацполиции, сейчас более 1600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина не полная", - отметила она.
Для примера она привела Киевскую область, где было обнаружено больше всего замученных тел мирных граждан.
"И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в каждом случае может быть проведена экспертиза на предмет сексуального насилия", - добавила чиновник.
Павличенко объяснила, что в Киевской области очень много находили полностью обгоревших тел.
"И в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам. И мы понимаем, что оккупанты сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений. Поэтому там, где можно проводить экспертизы тел на предмет сексуального насилия, - там их проводят", - подытожила заместитель министра.
Напомним, на днях в Мариуполе нашли еще одну братскую могилу, в которой находятся более сотни тел.
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