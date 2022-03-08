Он отметил, что у некоторых людей заканчивается вода и еда.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко надеется, что 8 марта все же удастся организовать какие-то гуманитарные коридоры для помощи людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно почти 4,5 тыс. людей, которые нуждаются в эвакуации в Киевской области, Денисенко отметил: "Мы очень надеемся на то, что... снова есть обнадеживающие слова о том, что завтра с 9 утра будут сделаны коридоры. Пока что ни один случай, когда россияне обещали делать коридоры, к сожалению, вообще не был реализован. Поэтому, в принципе, держим кулаки, чтобы завтра нам это удалось".

Он подчеркнул, что во многих местах ситуация "критическая".

"Есть много людей с детьми, есть раненые, есть больные люди. У людей заканчивается вода, еда", - сказал советник министра.

Как сообщал УНИАН, 7 марта пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что российская сторона в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Суммам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.

"Россия должна прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирование жизнями мирных людей. Эвакуация гуманитарными коридорами возможна только при полном соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что считают неприемлемыми попытки Москвы заставить гражданское население из окруженных городов выехать на территорию РФ и Беларуси, "учитывая высокую вероятность провокаций, в частности взятие эвакуированных людей в заложники или использование их российской армией в качестве живых щитов".