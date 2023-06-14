Сейчас такие атаки совершают на расстоянии 500-600 км вглубь территории врага, а будет на расстоянии до 2000 км.

Экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уверен, что в ближайшие месяцы Украина начнет бить новыми дронами по нефтеперерабатывающим и другим предприятиям России, которые расположены на расстоянии до 2 тысяч километров вглубь ее территории.

Об этом он заявил во время обсуждения "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса", организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Надо забрасывать (дронами - УНИАН) и делать россиянам больно, переносить войну на их территорию, уничтожать нефтеперерабатывающие производства, как мы это делаем сейчас на расстояниях 500-600 километров. И могу вам сказать, что будем уничтожать их нефтеперерабатывающие и другие предприятия на расстоянии в 2 тысячи километров в ближайшие месяцы, пусть они об этом знают", - отметил он.

Также он прогнозирует, что Украина будет истощать вражескую противовоздушную оборону дешевыми дронами, которые стоят несколько тысяч долларов и летят на сотни километров.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, еще с прошлого года Украина применяла беспилотники, чтобы бить по объектам, которые расположены на территории вдали от государственной границы. В последние месяцы эти атаки только усилились.

Так, 3 мая дрон ударил по военному аэродрому россиян под Брянском, повредив военно-транспортный самолет. В тот же день был атакован нефтеперерабатывающий завод у Крымского моста, поставлявший Черноморскому флоту топливо. Уже днем официальная Москва заявила, что два БпЛА атаковали Кремль, но были сбиты над крышей одной из башен. Тем самым оккупанты обвинили Украину в попытке покушения на Путина.

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