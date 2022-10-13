В частности, средства пойдут на приобретение зимнего снаряжения, шапок, перчаток, ботинок, закупку камер для дронов.

В Министерстве обороны сообщили, куда будет направлена новая военная помощь Канады для Украины в размере 47 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, как отмечается, 15 миллионов долларов будет направлено на приобретение зимнего снаряжения, шапок, перчаток, ботинок. Около 500 тысяч единиц зимней одежды и снаряжения отправят в Украину в ближайшие недели.

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"Еще 15 миллионов долларов пойдут на закупку камер для дронов. Помощь будет оказана также в сфере услуг связи и спутниковых услуг стоимостью 2 миллиона долларов, что позволяет Украине эффективно общаться с европейскими и североамериканскими партнерами", - говорится в сообщении.

Новая помощь для Украины

Как сообщал УНИАН, Канада объявила о предоставлении Украине новой военной помощи на 47 миллионов канадских долларов. О новом пакете военной помощи для Украины сообщила 12 октября министр обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее, 12 октября, Германия заявила, что обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II. Кроме этого, 9 октября стало известно, что Германия отправит Украине пакет помощи на 11 миллионов евро.

Также Нидерланды обязались передать Украине зенитные ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму 15 млн евро.

7 октября Эстония заявила о намерении передать новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Также известно, что Минобороны Италии готовит к отправке в Украину пятый пакет военной помощи. Пятый межведомственный указ разрешает отправку военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины.

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