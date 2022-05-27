Часть продуктов питания, которые завозятся так называемым гуманитарным грузом с территории РФ, оказывается на полках местных продуктовых магазинов.

В Мариуполе гуманитарная помощь оказывается на полках магазинов, захватчики продолжают тактику террора против гражданского населения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, которые завозятся так называемым гуманитарным грузом с территории РФ, оказывается на полках местных продуктовых магазинов", - подчеркнул он.

Ситуация в Мариуполе:

Город заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. В городе нет воды, света. Более 90% зданий разрушены.

9 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Мариуполе усиленно работают мобильные крематории россиян. По ее словам, крематорий разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро".

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей. Россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

19 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что фактически в городе россияне устроили массовое уничтожение мирного населения. Власти оценивают минимальное количество жертв в 20 тысяч, но появление все большего количества новых братских могил свидетельствует, что эта оценка не окончательная, подчеркнул он.

27 мая Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что РФ, вероятно, с середины июня не будет финансировать "гумпомощь" в Мариуполе.

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