В оккупированной Феодосии обломки сбитого россиянами беспилотного летательного аппарата упали на нефтебазу.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. По их данным, этой ночью над территорией АО "Морской нефтяной терминал" оккупанты сбили два беспилотника. Обломки одного из них повредили конструкцию в здании электроподстанции управления пожарной системой.
В результате этого отключилось электропитание 3 резервуаров, с территории эвакуировали 27 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
На сайте предприятия указывается, что они обеспечивают население и субъекты хозяйствования нефтепродуктами, услугами по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.
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Сегодня в сети сообщили, что в поселке Черноморское зафиксировали два "прилета" по военной казарме. В то же время россияне заявляли о сбитии двух беспилотников.
Тем временем в украинской разведке отчитались о проведении ночной операции на оккупированном полуострове. Заявляется, что они поразили малые десантные катера Черноморского флота Российской Федерации. Эти судна использовались во время оккупации украинского острова Змеиный.