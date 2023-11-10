Произошло отключение 3 резервуаров.

В оккупированной Феодосии обломки сбитого россиянами беспилотного летательного аппарата упали на нефтебазу.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra. По их данным, этой ночью над территорией АО "Морской нефтяной терминал" оккупанты сбили два беспилотника. Обломки одного из них повредили конструкцию в здании электроподстанции управления пожарной системой.

В результате этого отключилось электропитание 3 резервуаров, с территории эвакуировали 27 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео дня

На сайте предприятия указывается, что они обеспечивают население и субъекты хозяйствования нефтепродуктами, услугами по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

Атаки на Крым: последние новости

Сегодня в сети сообщили, что в поселке Черноморское зафиксировали два "прилета" по военной казарме. В то же время россияне заявляли о сбитии двух беспилотников.

Тем временем в украинской разведке отчитались о проведении ночной операции на оккупированном полуострове. Заявляется, что они поразили малые десантные катера Черноморского флота Российской Федерации. Эти судна использовались во время оккупации украинского острова Змеиный.

Вас также могут заинтересовать новости: