Мужчинам призывного возраста установлен запрет на выезд с территории полуострова.

В оккупированном РФ Крыму российские военные патрули принудительно доставляют призывников в пункты сбора вместо выдачи повесток.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

"Оккупационные власти РФ наращивают темпы привлечения крымчан к прохождению военной службы в Вооруженных силах агрессора. Сейчас вместо выдачи повесток, военные патрули принудительно доставляют призывников в назначенные пункты сбора. Мужчинам призывного возраста установлен запрет на выезд с территории полуострова. Весь автомобильный транспорт тщательно проверяется", - отметила Денисова.

Омбудсмен заявила, что призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, нарушает статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - отметила Денисова.

Ранее сообщалось, что в Крыму людей заставляют клеить на транспорт символы поддержки войны России против Украины.

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