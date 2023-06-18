Эти автомобили покупали раненые захватчики за выплаты.

Российский оккупант жалуется, что командир полка во время конфликта расстрелял машины его сослуживцев.

Видео с места происшествия опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский. Автор видео показал, сколько транспортных средств повреждено в результате "дружественного огня" командира.

"Командир полка приехал к нам, увидел, что у нас много машин, расстрелял машины. Машины покупали ребята 300, легкие 300 (то есть легкие раненые - УНИАН)", - сказал захватчик.

По словам оккупанта, повреждены автомобили "Нива" и Nissan Frontier, несколько квадроциклов, купленные за деньги раненых.

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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