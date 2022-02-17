Пресс-секретарь Кремля назвал заявления США и НАТО "голословными обвинениями".

В Кремле назвали "необоснованными обвинениями" заявления США и НАТО о том, что Москва не отводит свои войска от границы с Украиной, и добавили, что для свертывания военных учений требуется время.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, передает Reuters.

По его словам, у Минобороны России есть четкий график возвращения подразделений в места постоянной дислокации.

"Понятно, что группировка для (военных, - ред.) учений формировалась в течение многих недель, и вывести их за один день, конечно, невозможно. Они не могут просто так взлететь и улететь… нужно время", — сказал Песков.

Также Песков назвал заявления США и НАТО "голословными обвинениями".

В России во вторник объявили о частичном выводе сил, что ослабило опасения Запада по поводу надвигающегося вторжения в Украину, но США и НАТО заявили в свою очередь, что российское военное присутствие там фактически увеличивается, а не уменьшается.

Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отреагировал на обстрел Станицы Луганской российскими оккупантами.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждена коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Вместе с тем пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". При том, что эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".

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