Дискуссия идет внутри российского военно-политического руководства.

В российском военно-политическом руководстве обсуждается возможность ядерного удара по Украине.

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович

"Я вижу некоторые российские документы, которые не все видят. Там дискутируется тема ядерного удара (по Украине, - ред.) и все сходятся, что это безумие и этого нельзя допустить ни в коем случае. Это дискуссия внутри российского военно-политического руководства", - сказал он.

В то же время, по словам Арестовича, это маловероятно, поскольку Западу сразу же станет известно о таких планах и он обязательно примет ответные меры.

Напомним, Арестович раскрыл число убитых офицеров РФ в результате последнего удара возле Чернобаевки. ВСУ удалось ранить и ликвидировать 12 командиров вражеской армии.

10 июля в утренней сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины упоминалось о двух ударах по вражеским силам в Чернобаевке. В командовании сообщили, что зафиксированы попадания в командные пункты, скопление техники и полевые склады боеприпасов. Потери рашистов на тот момент уточнялись. Данные Арестовича в Генштабе пока не подтвердили.

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