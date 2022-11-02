Сегодня, 2 ноября, в Бучанском районе Киевской области проводятся работы по уничтожению боеприпасов, оставленных оккупантами.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Отмечается, что ликвидация взрывоопасных предметов продлится с 10:00 до 15:00.
Кроме того, в Вышгородском районе пройдут учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
"Поэтому в некоторых громадах области возможно слышать звуки взрывов", - предупредили в Киевской ОВА.
Жителей области и Киева, куда будут доноситься звуки взрывов, попросили сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.
Взрывы опасных предметов в Украине
Ранее Зеленский заявлял, что из-за российской войны украинская земля - одна из самых загрязненных минами в мире.
Так, в начале сентября 2022 года в Чернигове во время выставки, посвященной военной тематике, взорвался один из боеприпасов. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, среди них шестеро детей.
Отметим, что на деоккупированных территориях Украины россияне оставляли опасные взрывные предметы даже в детских игрушках.