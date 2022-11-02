Жителей области и Киева, куда будут доноситься звуки взрывов, попросили сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.

Сегодня, 2 ноября, в Бучанском районе Киевской области проводятся работы по уничтожению боеприпасов, оставленных оккупантами.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что ликвидация взрывоопасных предметов продлится с 10:00 до 15:00.

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Кроме того, в Вышгородском районе пройдут учения для саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

"Поэтому в некоторых громадах области возможно слышать звуки взрывов", - предупредили в Киевской ОВА.

Жителей области и Киева, куда будут доноситься звуки взрывов, попросили сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.

Взрывы опасных предметов в Украине

Ранее Зеленский заявлял, что из-за российской войны украинская земля - одна из самых загрязненных минами в мире.

Так, в начале сентября 2022 года в Чернигове во время выставки, посвященной военной тематике, взорвался один из боеприпасов. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, среди них шестеро детей.

Отметим, что на деоккупированных территориях Украины россияне оставляли опасные взрывные предметы даже в детских игрушках.

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