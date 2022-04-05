Речь идет о восстановлении как жилых домов, так и критической инфраструктуры.

Кабинет министров начинает восстановление населенных пунктов, которые были освобождены от российских оккупантов.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Весь мир увидел сотни убитых и замученных украинцев, увидел почти полностью разрушенные города, увидел почти полностью разрушенную критическую инфраструктуру. Наша задача - восстановить жизнь на этих территориях, насколько это возможно. Работаем над тем, чтобы во все эти населенные пункты вернулась подача электроэнергии, воды, а люди, которые потеряли дома, получили приют", - сказал он.

Одно из направлений этой работы - обследование поврежденных зданий.

"Надо сформировать полную картину того, что подлежит восстановлению, а что не подлежит восстановлению, и сегодня мы утвердим механизм такой оценки", - сказал он.

Также правительство через "Укрзализныцю" будет закупать необходимые строительные материалы для проведения восстановительных работ.

"Будем сразу проводить восстановительные работы там, где это возможно, там, где это нужно, будем помогать городам и селам, которые пережили этот ужас", - сказал он.

Кроме этого, правительство выделяет средства на восстановление критической инфраструктуры, пострадавшей от действий оккупантов.

"Нафтогаз" поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через "Ощадбанк" компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн. Это также позволит "Нафтогазу" закупать голубое топливо и обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет", - сказал он.

Ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько времени понадобится на восстановление разрушенных мостов в Киевской области.

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