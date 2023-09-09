Аналитики рассказали, на что направлены нынешние локальные наступательные усилия РФ на линии Купянск-Сватово.

Российские оккупанты продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово, но не добились подтвержденных успехов.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики Института отметили, что российская пропаганда, как всегда, преувеличила достижения своих военных. В частности, эксперты обратили внимание, что один из российских военкоров сообщил, что будто бы россияне оттеснили ВСУ с неуказанных высот возле Новоегоровки, но контроль над ними не установили. Кроме того, пропагандисты заявили, что оккупанты продолжали наступление в районе Синьковки и Петропавловки в 7 км к востоку от Купянска, однако, как подчеркнули аналитики, ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению.

Нынешние локальные наступательные усилия РФ на линии Купянск-Сватово достигли незначительных результатов и направлены на отвлечение украинских сил от более важных участков фронта и контрнаступательных операций вместо захвата тактически значимых участков территории. "Российским войскам придется направить значительно больше живой силы для наступления на линии Купянск-Сватово, чтобы возможно достичь предполагаемой цели достижения Боровой", - отметили аналитики.

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Кроме того в ISW отметили, что не наблюдали на Купянском и Лиманском направлениях развертывания дополнительных сил оккупантов. "Российские войска в течение нескольких месяцев концентрировали значительные силы на этом участке фронта, прежде чем начать безуспешное оперативное наступление зимой-весной 2023 года, и ISW в последнее время не наблюдал подобного наращивания сил в этом районе", - говорится в отчете.

Ситуация в районе Купянска

В этом районе ситуация довольно сложная. Там идут постоянные и ожесточенные бои. В связи с этим в конце лета началась эвакуация из Купянского района Харьковщины. Враг не только активно обстреливает населенные пункты района, но и распространяет фейки, чтобы помешать спасению людей.

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