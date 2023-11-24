Аналитики Института разоблачили ряд "побед" российских оккупантов.

Российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и добились продвижения.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Кадры с геолокацией показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Синьковки.

При этом аналитики указали, что по информации российских военкоров, оккупанты также продвинулись в районе Серебрянского леса в 10 км к юго-западу от Кременной, но ISW не обнаружил визуальных подтверждений этому утверждению.

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В Институте добавили, что в районе Бахмута российские оккупанты также не добились никакого продвижения. Аналитики опровергли утверждение российских военкоров о том, что оккупанты закрепились на северной окраине Клищиевки. Там отметили, что никакого визуального подтверждения єтому нет.

Таже в ISW отметили, что российские войска активизировали наступательные операции возле Авдеевки.

Кроме того, оккупанты продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.По сообщениям российских военкоров, россияне якобы продвинулись в районе Марьинки и Новомихайловки, хотя ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков.

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