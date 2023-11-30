Эти страны используют законы о борьбе с наемниками для наказания граждан, которые ездили на фронт в Украине.

Попытки России создать новые боевые подразделения, или пополнить потери в уже существующих частях путем мобилизации мужчин из стран Центральной Азии могут принести Кремлю новые проблемы.

Как сообщают аналитики ISW в отчете, настойчивость российских властей в использовании населения стран Центральной Азии для мобилизации, вероятно, создаст напряжений между страной-агрессором и ее соседями. Последние все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания граждан, воевавших против Украины на стороне РФ.

В частности, 28 ноября суд Казахстана приговорил Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам лишения за то, что он воевал в артиллерийском подразделении ЧВК "Вагнера" под Бахмутом. Подобные решения до этого принимали суды Узбекистана и Кыргызстана.

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Российские праворадикальные источники раскритиковали власти Казахстана и обвинили их в якобы "антироссийской" позиции. По мнению аналитиков, если количество таких дел будет увеличиваться, то и уровень напряжения в РФ и в ее международных отношениях будет меняться.

Война в Украине - мобилизация в российскую армию

Как ранее сообщал УНИАН, в России более четырех тысяч военнослужащих сбежали из частей после начала мобилизации.

Это вызвало ропот среди жен мобилизованных, которые жаловались, что командование оставило их раненых мужчин умирать без еды и воды в окружении ВСУ.

Недавно родные российских мобилизованных опубликовали манифест против бессрочной мобилизации в России.

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