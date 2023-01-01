Также в результате обстрела повреждены здания областной детской больницы.

В Херсоне в результате ночного обстрела погиб один человек, еще один - ранен. Как сообщили в Офисе президента, оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь.

"В результате очередного российского обстрела один человек погиб, один - ранен", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены здания областной детской больницы. "Зафиксировано около 7 "прилетов", выбито более 700 окон. Информация уточняется", — рассказали в ОП. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям также добавили, что там возникли пожары.

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"В Херсоне в новогоднюю ночь враг обстрелял больницу... 1 января примерно в полночь в результате обстрела произошли пожары в корпусе больницы. По состоянию на 00:40 пожары были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал больницы до прибытия спасателей эвакуировал в подвал 17 детей, 4 взрослых и 38 работников.

"Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, зафиксированы два попадания вражеских снарядов в другой корпус больницы - там выбиты окна, повреждена стена. В момент обстрела в корпусе никого из людей не было.

Обстрелы Херсонщины

За сутки, 31 декабря, российские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонщину, были ранены три человека. В Херсоне вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

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