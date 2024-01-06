По словам Андрея Юсова, в украинском плену находятся лица, в обмене которых Россия заинтересована, и их количество увеличиваются.

Киев готов к наиболее креативным решениям в вопросе возвращения своих пленных. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, для нашей страны главное - обеспечить результат, для чего, в частности, привлекаются посредники.

"На этот раз Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам. Но этот перечень очень широк, мы готовы его максимально расширять и увеличивать. Инструменты могут быть разные, мы готовы на наиболее креативные решения", - сказал Юсов.

Он отметил, что главным в процессе обмена пленными является заинтересованность обеих сторон. В то же время предстоящие выборы президента РФ давят на этот процесс обмена. При этом, по словам Юсова, в украинском плену находятся лица, в обмене которых Россия заинтересована, и их количество увеличивается.

Конечно, обменный процесс, а особенно переговорный процесс - это чрезвычайно тонкая вещь, закрытая и непубличная. В большинстве случаев комментирование ее неуместно и может повредить. ... Да, среди российских пленных есть лица, которые очень интересуют если не российское общество, то российское военно-политическое руководство", - добавил представитель ГУР.

Возвращение украинских пленных - последние новости

3-го января из российского плена вернулись 230 украинских защитников и защитниц. Это был самый крупный из всех обменов с начала войны РФ против Украины.

Также УНИАН сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.

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