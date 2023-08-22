По данным военной разведки, за последние несколько дней уничтожен по меньшей мере один и повреждены четыре российских самолета.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту22М3 в Новгородской области непосредственно с территории Российской Федерации.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии корреспонденту УНИАН отреагировал на сообщение британской разведки о впечатлениях российского бомбардировщика Ту22М3 с территории России.

"Можем подтвердить, что данные наших британских коллег основываются на информации, которой можно доверять. Работала группа, которая пришла из Центральной России, и выполнив задание, вернулась собственно туда, откуда пришла", - сказал Юсов.

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Также он рассказал, сколько на территории РФ было повреждено самолетов в последнее время.

"За последние несколько дней на аэродроме в Новгородской области один стратегический бомбардировщик уничтожен и по меньшей мере два повреждены. И вчера, Шайковка, по меньшей мере два поврежденных самолета", - отметил представитель разведки.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3 - главные новости

22 августа британская разведка сообщила, что Украина нашла способ, как добраться до дальних объектов на территории страны-оккупанта, и реализовала по меньшей мере третью удачную атаку по авиабазе РФ.

В частности, 19 августа было уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, который находился в 650 км от границы с Украиной. Британская разведка считает, что некоторые атаки по РФ Украина осуществляет из логова врага, то есть непосредственно с российских территорий.

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