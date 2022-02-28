В двух населенных пунктах спасатели не могли работать из-за обстрелов.

В Киевской области в результате ракетных ударов разрушены несколько пятиэтажек.

Об этом сообщает МВД Украины в социальной сети Facebook.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и двух 5-этажных ж/д. Для оказания помощи к общежитию в г. Белая Церковь следуют 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что противник нанес удар по Броварах и Киеву.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.