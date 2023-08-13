Дрон способен лететь более 12 часов.

Обороный концерн Rheinmetall передаст Украине беспилотную систему Luna New Generation, которую представил весной этого года.

На сайте концерна сообщается, что новая разработка предназначена для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени.

Фюзеляж изготовлен из пластика CFRP, армированного углеродным волокном. Эта стабильная конструкция помогает обеспечить более 12 часов полета. Дальность связи превышает 100 км и обеспечивает пространственное покрытие более 30 тысяч километров квадратных.

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Еще одно преимущество системы Luna заключается в высоком уровне гибкости как во время транспортировки, так и во время использования. Эта наземная станция помещается в небольших транспортных средствах или стандартных кабинах. Также ее можно быстро транспортировать, например, вертолетом. Новая немецкая разработка имеет невероятно низкие акустические, тепловые и радиолокационные характеристики.

Экономичная модульная система позволяет оснастить дрон не только средствами поражения, но и:

модульными полезными нагрузками (включая EO, IR, акустику, спектральный анализ);

подключением к сети LTE/коммуникационного реле/командного пункта, позволяющего перехватывать и глушить связь;

средствами тактической спутниковой разведки;

средствами электронной поддержки (ESM);

системами наведения;

системами анализа данных с поддержкой ИИ;

IMEI-трекером.

Как отмечается, запустить дрон можно из любого места из канатной катапульты. Для посадки можно воспользоваться парашютом, либо автономно с помощью дифференциального GPS в сети.

Военная помощь от Rheinmetall

С начала полномасштабной войны Украина получила много вооружения от этой компании.

Сегодня стало известно, что Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотную систему Luna New Generation.

Кроме того, концерн планирует через несколько недель открыть центр обслуживания танков Leopard непосредственно в нашей стране. Также Rheinmetall анонсировал передачу 50 дополнительных танков Leopard 1 и 300 тысяч снарядов для Gepard.

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