Россияне отправились в сторону Золочевской громады, а не областного центра.

В феврале одна из колон оккупантов должна была наступать на Харьков. Однако россияне заплутались в топографии, заблудились и отправились в другую сторону. А по пути их разбили украинские защитники.

Этой историей поделился глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко в разговоре с Харьковским пресс-клубом.

"Российские войска перегруппировались и 26-го [февраля] колонной двинулись в город Харьков. Однако они путались в топографии, в картах", — рассказал Задоренко.

Как сообщил глава громады, группировка оккупантов отправилась в населенный пункт Безруки и пыталась срезать путь, чтобы оказаться на окраине Дергачей.

"В этих лугах их [оккупантов] начали разбивать, они выпрыгнули, снова перепутали, повернули не налево, а направо и двинулись в сторону Золочевской громады (в противоположном от Харькова направлении – УНИАН)", — добавил Задоренко.

По его словам, когда оккупанты поднялись на холм, то их встретили ВСУ. Украинские защитники начали наносить удары по группировке, в результате чего колонна разделилась. Одна часть двинулась на Карасевку, а вторая — на Сосновку.

Напомним, сейчас в Харьковской области продолжаются бои. Украинские защитники успешно удерживают позиции и отражают наступления российских оккупантов. А вчера, 11 августа, в регионе удалось сбить две крылатые ракеты "Калибр".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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