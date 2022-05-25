Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

В Донецкой области за сутки погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 25 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Лимане, 1 - в Сидорово и 1 - в Берестово. Еще 12 человек получили ранения", - отметил он.

При этом Кириленко добавил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

Война в Украине: обновленные данные

По состоянию на 24 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе, сосредоточившись на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В то же время агрессор стянул дивизион "Искандеров" к Белорусскому направлению.

По прогнозу экспертов и военных, оккупанты готовят большое наступление на юге; с этой целью усиливают группировку войск для атак на Запорожском направлении.

Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей ЧФ РФ.

24 мая в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.

24 мая 2022 года российские войска заняли Светлодарск Донецкой области

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