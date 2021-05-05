После обстрела боевиками COVID-больницы в Донецкой области скончался один из тяжелобольных пациентов.
Читайте такжеПолиция квалифицировала как теракт обстрел "ковидной" больницы в Донецкой областиОб этом сообщает ТСН.
Предположительно, мужчина умер из-за волнения и стресса.
На данный момент спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.
Боевики обстреляли больницу на Донбассе: что еще известно
Вражеские боеприпасы прилетели и взорвались на улицах прифронтовой Красногоровки 4 мая около 23:30.
Одна 120-миллиметровая мина взорвалась между двумя корпусами больницы.
Сообщается, что на момент обстрела в обоих корпусах находилось около 60 человек.
После произошедшего пациентов с COVID-19 не эвакуировали.
В двухэтажном здании взрывной волной выбило стекла. Осколки скосили деревья и побили кирпичные стены. Досталось и одной из машин неотложной медицинской помощи.
На месте утром работали саперы, полицейские и военные.
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