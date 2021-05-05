Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела.

После обстрела боевиками COVID-больницы в Донецкой области скончался один из тяжелобольных пациентов.

Читайте такжеПолиция квалифицировала как теракт обстрел "ковидной" больницы в Донецкой областиОб этом сообщает ТСН.

Предположительно, мужчина умер из-за волнения и стресса.

На данный момент спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Боевики обстреляли больницу на Донбассе: что еще известно

Вражеские боеприпасы прилетели и взорвались на улицах прифронтовой Красногоровки 4 мая около 23:30.

Одна 120-миллиметровая мина взорвалась между двумя корпусами больницы.

Сообщается, что на момент обстрела в обоих корпусах находилось около 60 человек.

После произошедшего пациентов с COVID-19 не эвакуировали.

В двухэтажном здании взрывной волной выбило стекла. Осколки скосили деревья и побили кирпичные стены. Досталось и одной из машин неотложной медицинской помощи.

На месте утром работали саперы, полицейские и военные.

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Автор: Катерина Шварц