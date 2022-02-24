В Уманском районе объявлена эвакуация.

В центральную часть Умани попал снаряд, есть погибший и пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

"Умань: в центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице", - сообщил он.

Скичко добавил, что в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части - 30 км от Розсішок.

"Массовые пункты сбора для тех, кто без машин: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 до круга, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА", - отметил председатель ОГА.

Контактный центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.