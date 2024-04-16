В российском Брянске пылала подстанция. Обесточены военные объекты страны-агрессора.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, в ночь на 16 апреля в Брянске было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.
В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:
- военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
- 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
- 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
"Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - отметили в ГУР.
"Тревожные" новости из российского приграничья
Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя.
Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что рейд добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей достиг определенных целей, но некоторые из них - еще в процессе реализации
Он также добавил, что после рейда Путин впервые признал, что в России идет гражданская война.