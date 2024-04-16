По меньшей мере три важных военных объекта оккупантов остались обесточенными.

В российском Брянске пылала подстанция. Обесточены военные объекты страны-агрессора.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны РФ, в ночь на 16 апреля в Брянске было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.

В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:

военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

"Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - отметили в ГУР.

"Тревожные" новости из российского приграничья

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что рейд добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей достиг определенных целей, но некоторые из них - еще в процессе реализации

Он также добавил, что после рейда Путин впервые признал, что в России идет гражданская война.

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