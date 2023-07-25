Он получил ранение на фронте.

На войне в Украине получил ранения бывший морской пехотинец США Тревор Рид, которого освободили из российской тюрьмы в 2022 году.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заместителя официального представителя Государственного департамента США Веданта Пателя. "Мы знаем, что Тревор Рид был ранен во время участия в боевых действиях в Украине. Я хочу внести ясность: Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США. Правительство США чрезвычайно четко предупредило американцев не ездить в Украину и тем более не участвовать в боевых действиях", - добавил он.

Рид отправился на лечение в Германию при поддержке одной из неправительственных организаций. "Соединенные Штаты не могут предоставить помощь для эвакуации граждан США из Украины, включая тех американцев, которые могут принять решение о поездке для участия в продолжающейся войне", - добавил Патель.

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Теперь в Госдепе обеспокоены, что произошедшее может повлиять на переговоры с РФ об обмене своих граждан. "Это было сделано отдельным человеком по собственной воле и должно рассматриваться совершенно отдельно от переговоров об освобождении Эвана Гершковича и Пола Уилана", - отметил чиновник.

Дело Тревора Рида

Бывшего морского пехотинца задержали в Москве в 2019 году. Он приехал в Россию по студенческой визе. В августе российские силовики задержали американца из-за громкой ссоры на улице. Его обвинили в нападении на полицейских во время задержания.

Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к девяти годам колонии общего режима. Мужчина не признавал вину и говорил, что не помнит произошедшего из-за того, что был пьян.

В конце апреля прошлого года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке кокаина.

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