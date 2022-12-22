За это добровольцам обещают выплатить денежное вознаграждение.

В России власть Белгородской области объявила набор добровольцев для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.

"С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, местное российское руководство объявило о наборе добровольцев... для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За это добровольцам обещают выплатить денежное вознаграждение.

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Ситуация в Белгородской области РФ - что известно

7 декабря британская разведка сообщила, что в Белгородской области уже начали укреплять позиции, возводя оборонительные сооружения. Также местные власти в некоторых регионах формируют "отряды самообороны".

14 декабря белгородские чиновники показали строительство засечной линии на границе с Украиной, которая, по замыслу оккупантов, должна предотвратить приход Вооруженных сил Украины. Вдоль границы установили противотанковые пирамидки с колючей проволокой.Судя по всему, "коридор" колючей проволоки тянется на несколько километров.

С тем в Белгороде и области время от времени происходит "хлопок". В последний раз в Шебекино россияне жалуются на отсутствие света и воды якобы после обстрела.

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