С 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение сборов с участием военнообязанных.

На отдельных полигонах на территории Беларуси развернуты два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

"По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение сборов с участием военнообязанных.

"Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как известно, российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

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