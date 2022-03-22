За сутки в Донецкой области оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, повреждены жилые дома, школа, детский сад, церковь. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Сегодня около 6:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что в Донецкой области враг, как и вчера, вел обстрелы мирного населения из авиации, ракетных установок и тяжелой артиллерии.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны") и ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса.

В оперативной сводке полиции Донецкой области отмечается, что за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов.

"В результате ударов повреждены по меньшей мере 43 гражданских объекта, среди которых жилые дома, школа, детский сад, церковь. Есть погибшие и раненые мирные жители, в частности - дети", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Славянск, Константиновка, Покровск, Новгородское, Нью-Йорк, Острое, Очеретино.

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