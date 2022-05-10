Т-90М "Прорыв" – новейший танк армии РФ.

Еще в 2020 году рашиский военно-промышленный комплекс окончательно расписался в том, что хваленая "Армата" так и останется "парадным" танком, который время от времени будет глохнуть на Красной площади во время парада. Отсутствие двигателя, электроники, новой 152-мм пушки и других систем не позволило запустить его в серийное производство, которое по предварительным планам должно было достичь объема 1500 единиц к 2020 году.

Поэтому вместо "Арматы" в военно-промышленный комплекс РФ начал очередную модернизацию танка Т-90. А пока хваленый российский танкопром расписывался в своей беспомощности, кремлевская пропаганда начала создавать миф под названием Т-90М "Прорыв".

Т-90 – "жертва пиара"

Если очень кратко описать всю судьбу Т-90, то "жертва пиара" будет точнейшим описанием. Дело в том, что никакого Т-90 вообще не должно было быть, потому что в 1986 году в СССР начали разработку очередной модернизации Т-72, ​​вариации на тему харьковского Т-64, получившей название Т-72БУ.

Т-72БУ был создан исключительно для того, чтобы подтянуть боевые возможности Т-72 до уровня Т-64БВ, Т-80У и Т-80УД, которые на голову были по возможностям. Также на него была установлена ​​новая динамическая защита и станция активных помех "Штора".

А уже в 1992 году эту модернизацию переименовали в Т-90, главной причиной стала необходимость заявить, что это первый танк разработанный в РФ, а не СССР, а во вторых – попытка выйти на международные рынки с "новой продукцией". И в результате в 2001 году 310 единиц Т-90 удалось продать Индии за 1 млрд долларов, этот контракт был несколько раз пролонгирован и принес Кремлю еще 5,5 млрд долларов, благодаря продаже дополнительных 454 машин, 223 машкомплектов и лицензии на производство 1000 танков самой Индей.

Решения по Т-90 в самой Индии многократно становилось предметом скандалов из-за подозрений в коррупции и невозможности российских танков работать в условиях индийского климата. Значительно падала мощность постоянно подогреваемого двигателя, а электроника выходила из строя.

Проблема с двигателем не оставила этот танк до сих пор, потому что в РФ продолжают использовать один тот же V-образный 12-цилиндровый дизель с объемом 38 880 куб. см. Его современная версия - В-92С2Ф, которая была представлена в 2017 году, надута турбиной до 1130 л.с.. А начиналось все, внимание, с двигателя В-2 созданного в Харькове в 1930-х годах для Т-34.

Что-то поновее в РФ создать так и не смогли, а каждая модернизация Т-72, ​​а впоследствии Т-90 приводила к увеличению веса танка, компенсировать которое было возможно исключительно повышением мощности двигателя, что осуществлялось в первую очередь установкой более мощной турбины.

Т-90М - недоАрмата

"Армата" в свое время в Кремле рассматривалась как уникальное решение, которое позволит покончить с целым "зоопарком" танков и других бронемашин. На бумаге все выглядело идеально, создается одно гусеничное шасси, которое становится базой для одного единственного вида танка, САУ, тяжелой БМП и других машин.

В результате, в РФ продолжается разнобой, когда на вооружении стоят почти одинаковые по характеристикам, но разные по компонентам и не взаимозаменяемые Т-72, ​​Т-80 и Т-90. Более того, ситуация еще хуже из-за наличия множества модернизаций.

Поэтому создание Т-90М это просто попытка поддержать боеспособность танков Т-90, созданных в конце 80-х до более-менее современного уровня. Естественно, методом установки более новых прицелов, системы управления огнем, динамической защиты. А также более мощного двигателя, чтобы танк мог еще как-то ездить, потому что вес машины уверенно подобрался к 50 тоннам.

В результате, в качестве прицела на Т-90М стоит белорусская "Сосна-У", разработанная белорусским "Пеленг" в 2000-х годах и использующая французский тепловизор Thales. Новая динамическая защита - "Реликт", реальная эффективность которого доказана тысячами уничтоженных танков рашистов. Двигатель – 1130-сильный В-92С2Ф, который дымит, коптит и имеет крайне низкий ресурс.

Из относительно интересного система управления огнем "Калина", которую якобы перенесли из "Арматы" и панорамный прицел командира. А также дистанционно управляемая турель, позволяющая командиру Т-90 не вылезать из танка для стрельбы из пулемета. Так же как у Т-64 с 70-х годов.

Кроме того, интересно продолжение кормовой части башни, в которой якобы должна размещаться новая боеукладка с новым механизмом зарядки. Но доступные фото изнутри машины, говорят, что никаких изменений сделано не было.

В любом случае результат всей этой модернизации крайне прогнозируемый. Как и Т-72Б3, как и Т-80БВМ, новейший Т-90М "Прорыв" – был уничтожен. Отметим, что общее количество Т-90М в армии РФ, скорее всего, составляет не более нескольких десятков.

Характеристики Т-90М

Экипаж : 3 человека

: 3 человека Масса : 48 т

: 48 т Двигатель : 1130 л.с.

: 1130 л.с. Удельная мощность: 23 л.с./т

23 л.с./т Калибр пушки : 125 мм

: 125 мм Скорость по шоссе : 70 км/ч

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