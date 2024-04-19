Украинские военные перед сбитием самолета неделю караулили его в засаде.

Украинцы впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который этой ночью участвовал в очередном ударе по Украине. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился с ВВС Украина некоторыми деталями операции.

"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли", - ответил Буданов на вопрос о том, как удалось сбить Ту-22МЗ.

Он рассказал, что украинские военные несколько дней "караулили" этот самолет.

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"Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж", - пояснил Буданов.

Также он уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 км и для его уничтожения использовали "те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50".

По данным ГУР, у россиян еще есть самолеты такого вида. Но, подчеркнул Буданов, "это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", от которого "Одессе будет немножко легче сейчас".

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, "которые, пожалуй, больше всего принесли именно разрушений по городу".

Он пояснил, что эти ракеты "никто не мог перехватить", но поскольку это советская разработка, то точность у них невысокая, поэтому они так часто попадали в гражданские здания.

Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять "только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты с дальней авиации и с моря", говорит Буданов.

"Х-22, я надеюсь, больше не увидят", - предположил руководитель ГУР.

Уничтожение Ту-22М3 - что известно

Сегодня утром Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который оккупанты используют для обстрелов Украины.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации РФ уничтожили во время выполнения боевого задания.

Впоследствии источник УНИАН в спецслужбах также подтвердил, что Ту-22М3 был сбит из советского ЗРК С-200.

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