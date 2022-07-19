Эксперт предположил, что защитники Украины могут отрезать группировку врага от его основных сил.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых описал, какие последствия будут после разрушения Антоновского моста, который ВСУ взорвали 19 июля в Херсонской области.

Цитирует специалиста "Эспрессо".

"Сейчас возникает очень много вопросов относительно обстрела Антоновского моста. Поскольку очень быстро появились кадры куда, и как попали снаряды по мосту. Однако относительно тактического значения этого моста, то здесь все очень просто. Антоновский мост является основной линией снабжения для оккупантов на левом берегу Днепра. Они находятся под прицелом Вооруженных сил Украины. ВСУ очень успешно уничтожают составы и командные пункты в тылу врага. Поэтому можно говорить, что украинские войска готовят зону запрещенного доступа на этом направлении", - отметил Рябых.

Эксперт предположил, что защитники Украины могут отрезать группировку врага от его основных сил.

"Если оккупанты на левом берегу Днепра не покинут нашу территорию, то они могут быть отрезаны от основных сил. ВСУ об этом им намекают, ударив по Антоновском мосту. Россиянам следует подумать о "жесте доброй воли" на этом направлении и покинуть нашу территорию. Если ВСУ уничтожат Антоновский мост, то оккупанты на левом берегу Днепра вскоре будут уничтожены", - добавил Рябых.

Ранее полковник запаса ВСУ Олег Жданов дал ответ, будут ли рашисты штурмовать Харьков.

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