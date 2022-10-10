Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.

"Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления из-за повреждения контактной сети.

Об этом говорится в Telegram-канале "УЗ".

"Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.

В "Укрзализныце" добавили, что все вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку. Пассажиры находятся в укрытиях.

"Мы продолжаем держать руку на пульсе, резервные вагоны готовы к подаче в случае необходимости. Дополнительные рейсы — при необходимости — будут объявлены на официальных каналах Укрзализныци", - указывается в сообщении.

Ракетная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздались сразу в нескольких областях в частности во Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Киевской и других – враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине и показал жесткое видео.

По последним данным, в Шевченковском районе столицы погибли 8 человек и 24 травмированы.

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