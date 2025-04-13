Этой ночью часть Украины охватила воздушная тревога. Это связано с угрозой применения дронов-камикадзе типа "Shahed" и баллистического вооружения.

Обновлено в 23:50: Из Кировоградской области в сторону Черкасской движутся ударные беспилотные летательные аппараты.

В 23:23 Воздушные силы писали о нескольких группах "шахедов" в центре Днепропетровщины, на юге и в центре Полтавщины, а также на севере Донецкой области.

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Впоследствии в областях, где объявлена воздушная тревога, добавилась угроза применения баллистического вооружения.

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