Николай Маломуж заявил, что Александр Лукашенко осознает неизбежность украинских ударов по военным объектам Беларуси.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж дал оценку отечественному оружию, которое разрабатывает "Укроборонпром".

"На сегодня наш оборонно-промышленный комплекс уже установил линейки по производству дальнобойных ракетных комплексов, которые бьют до 1000 км, и самое главное, это БПЛА, которые действительно сегодня летят и за 600 км, и за 800 км, и за 1 200 км. Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы и дальше. Поэтому ОПК Украины продолжает усиливать этот ресурс", - сказал Маломуж для телеканала "Эспрессо".

Генерал добавил, что Александр Лукашенко осознает неизбежность украинских ударов по военным объектам Беларуси.

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"Понятно, что по Кремлю ударов пока не будет. Однако, когда начнется наступательная операция стратегического уровня и режим в РФ будет шататься, а объекты в Кремле будут нести угрозу нашему государству, тогда может быть принято соответствующее решение относительно таких ударов, но это уже будет в самый решающий момент, когда будет падать или сдаваться кремлевский режим, тогда может и возникнуть вопрос конкретно по Москве", - отметил Маломуж.

"Бавовна" в Энгельсе

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в России прогремели взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево" в Рязани. Три человека погибли в результате взрыва бензовоза, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены.

В ночь на понедельник, 26 декабря, на аэродроме в Энгельсе снова прогремели взрывы. Минобороны России подтвердило взрыв, заявив, что он произошел "из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника".