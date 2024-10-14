Украину ждет 'мрачная зима', Россия усиливает наступление, а поддержка США ослабевает, - WSJ

Президент Зеленский просит больше оружия и другой помощи, чтобы помочь прекратить войну на выгодных условиях, но администрация Байдена настроена скептически.

Война в Украине близится к завершению третьего года, в то время как Россия продолжает свои неустанные наступательные операции, а западные лидеры ищут пути прекращения конфликта, пишет The Wall Street Journal.

Украина готовится к суровой зиме из-за ограниченных и медленных поставок оружия с Запада. Ее численно превосходящая армия постепенно теряет позиции на главном восточном фронте. Как отмечают украинские военные, их стратегия заключается в том, чтобы нанести максимальные потери России, сохраняя собственные силы. Однако ситуация выглядит неутешительной, поскольку приближается "мрачная зима", по словам одного из официальных представителей Украины.

"Почему он должен останавливаться?"

Российские ракетные и беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усугубляют ситуацию, вызывая отключения электроэнергии по всей стране, которые могут стать еще более серьезными зимой. Украинские войска продолжают удерживать важные стратегические позиции на востоке, такие как Часов Яр, сталкиваясь с российскими атаками, которые сопровождаются использованием мощных планирующих бомб. Однако Россия недавно получила город Угледар и продвинулась к Покровску, что вызывает беспокойство среди украинских военных.

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Президент США Джо Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли о поддержке Украины, однако уровень помощи не позволяет Киеву остановить Россию и переломить ход войны. Как отметил один из высокопоставленных чиновников Украины: "Западные лидеры хотят победы Украины, но предоставляют недостаточно поддержки, чтобы достичь этой цели".

Среди новых вызовов для Киева - потенциальная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который объявил, что в случае его победы он будет стремиться к быстрому мирному соглашению с Россией. Это вызывает тревогу в Киеве, ведь Путин "ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины". В то же время Россия планирует увеличить военные расходы на 25% в следующем году, что свидетельствует о долгосрочной готовности продолжать войну.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своих визитов в Европу и США призвал к увеличению поставок оружия и получению гарантий безопасности. Зеленский представил свой "план победы", предусматривающий завершение войны на условиях, выгодных для Украины. Однако администрация Байдена дала прохладный ответ на его требования, заявив, что некоторые из запросов повторяют предыдущие предложения.

Михаил Подоляк, советник президента Зеленского, описал план как "детальную стратегию", которая включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для завершения войны. Среди ключевых запросов - поставки ракет большой дальности ATACMS и Storm Shadow, которые могут позволить украинским войскам атаковать глубокие военные цели в России. Подоляк отметил: "Это может изменить расчет Путина, усилив внутреннее давление в России".

США пока отказываются от таких поставок, опасаясь эскалации конфликта. Но Подоляк предупредил, что без дополнительной помощи война может затянуться на годы, что ослабит международную позицию Запада:

"Принуждение Украины вести переговоры с позиции слабости не положит конец конфликту, а лишь подбодрит Путина продолжать свою цель - полный контроль над Украиной. Почему он должен останавливаться? Конкурировать с Западом он может только страхом - что ты испугаешься, а он получит то, что хочет".

Украина истощена войной

Украина пытается показать, что сможет эффективно использовать увеличенную поддержку. В августе украинские войска совершили неожиданное наступление в Курской области России, захватив около 100 городов и сел, а также провели серию дальнобойных ударов по российским объектам и оккупированной территории. Однако украинские войска сталкиваются с нехваткой техники, в том числе бронетехники и артиллерии, а также с дефицитом личного состава.

На внутреннем фронте украинцы все больше истощаются войной, а некоторые опросы показывают рост числа тех, кто готов к переговорам. Однако, согласно данным августовского опроса, менее одного из десяти украинцев готов согласиться на территориальные уступки Москве.

"Они не готовы перевернуть страницу", - сказал политолог Константин Батожский.

Россия также несет значительные потери. По данным американских аналитиков, сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии, с потерями до 1200 военных в день. Военные успехи России достигаются главным образом за счет многочисленных атак пехотных подразделений, состоящих из осужденных, которых вытаскивают из тюрем и обещают помилование и зарплаты. Как отметил подполковник армии США Джон Нагл:

"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы недопустимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией. Надежда Путина на относительно легкую победу зависит от победы Трампа".

Украинские военные соглашаются, что любое мирное соглашение без полной победы не будет длительным. Как сказал пилот БПЛА Александр Солонько:

"Они нападут снова, и так будет продолжаться, пока наша страна не исчезнет с карты мира".

Ситуация на фронте по состоянию на 14 октября - последние новости

Российские оккупанты прикладывают максимум своих сил сейчас для захвата территорий Доненецкой области. Эксперты констатируют "ползучую оккупацию", враг продвигается, но очень медленно, неся огромные потери.

Как сообщили сегодня ночью аналитики проекта DeepState, за прошедшие сутки враг продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара в Цукурино и Золотой Ниве. Также россияне имели определенные успехи в возвращении своих территорий в пределах Курской области РФ, где продолжается операция ВСУ. Там есть продвижение россиян в районе Ольговки (Курской области РФ - УНИАН) и Кремневого (Курской области РФ - УНИАН).

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