Военный ВСУ получил ранение в результате обстрела вооруженными формированиями РФ украинских позиций возле населенного пункта Новотошковское.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
"Сегодня, 17 июня, в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", около 18:30, в результате прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Новотошковское, военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - сказано в сообщении.
После оказания первой медицинской помощи военнослужащего транспортировали в лечебное учреждение, сейчас его состояние - средней тяжести.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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